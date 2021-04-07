Два автомобиля сгорело ночью в Барнауле

Горели фургон Mitsubishi и газель. Сообщение о пожаре поступило в 3:34. Два пожарных расчета ликвидировали открытое горение за 15 минут.
Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность одного из транспортных средств.
Ночью у Взлетной, 16 произошло возгорание автомобилей, пишет «Инцидент Барнаул».
Горели фургон Mitsubishi и газель. Сообщение о пожаре поступило в 3:34. Два пожарных расчета ликвидировали открытое горение за 15 минут.
Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность одного из транспортных средств.
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