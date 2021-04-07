7 апреля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Два автомобиля сгорело ночью в Барнауле

Ночью у Взлетной, 16 произошло возгорание автомобилей, пишет «Инцидент Барнаул».

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Горели фургон Mitsubishi и газель. Сообщение о пожаре поступило в 3:34. Два пожарных расчета ликвидировали открытое горение за 15 минут.

Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность одного из транспортных средств.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость