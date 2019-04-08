Два барнаульца уехали на рыбалку и пропали, идут поиски

Михаил Торохов
- Был одет в фуфайку болотного цвета, резиновые сапоги.
- Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, зеленые глаза.
- Особые приметы: носит очки.
В Барнауле пропали рыбаки.
vk.com/la_altay
Сергей Провоторов
- Был одет в рыбацкий костюм, резиновые сапоги.
- Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, волосы русые, светло-голубые глаза.
В Барнауле пропали рыбаки.
vk.com/la_altay
Напомним, на реках Алтайского края продолжается весенний ледоход. МЧС предупреждает, что лед на реках тонкий, и зимняя рыбалка в этот период может стать смертельной угрозой.
Всех, кто что-либо знает об их местонахождении, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).