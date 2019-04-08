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Происшествия

Два барнаульца уехали на рыбалку и пропали, идут поиски

Двое жителей Барнаула — 69-летний Михаил Торохов и 62-летний Сергей Провоторов — уехали на рыбалку 3 апреля. До сих пор о них ничего неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Подледная рыбалка весной на Алтае.
Подледная рыбалка весной на Алтае.
Юрий Сушков

Михаил Торохов

  • Был одет в фуфайку болотного цвета, резиновые сапоги.
  • Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, зеленые глаза.
  • Особые приметы: носит очки.
В Барнауле пропали рыбаки.
В Барнауле пропали рыбаки.
vk.com/la_altay

Сергей Провоторов

  • Был одет в рыбацкий костюм, резиновые сапоги.
  • Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, волосы русые, светло-голубые глаза.
В Барнауле пропали рыбаки.
В Барнауле пропали рыбаки.
vk.com/la_altay

Напомним, на реках Алтайского края продолжается весенний ледоход. МЧС предупреждает, что лед на реках тонкий, и зимняя рыбалка в этот период может стать смертельной угрозой.

Всех, кто что-либо знает об их местонахождении, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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