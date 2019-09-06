Два боевых самолета столкнулись в небе под Липецком

Под Липецком два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе во время тренировочного полета, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы, никто не пострадал.

Обе машины получили серьезные повреждения. У одного самолета пострадали при ударе кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, пишет bfm.ru. Су-34 сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 тыс. метров.