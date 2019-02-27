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Происшествия

Два брата из Бийска пойдут под суд за то, что отомстили зятю, бившему их сестру

Два брата из Бийска предстанут перед судом за то, что лишили свободы бывшего зятя. Так они хотели отомстить за сестру. Подробности сообщает региональный следком.

Наручники.
Наручники.
СС0

По данным следствия, в ноябре 2018 года братья распивали спиртное в своей квартире в Бийске. Они решили пригласить в гости для выяснения отношений бывшего зятя, с которым у них еще раньше сложились плохие отношения, потому что тот избивал сестру и не помогал ей материально.

Мужчины вместе выпили, а потом братья избили бывшего зятя. Затем, связав ему ремнем руки, спустили в погреб, находящийся в кухне квартиры. Они поставили на крышку погреба газовый баллон, отрезав потерпевшему путь к свободе. Запертый мужчина с мобильного позвонил в полицию, и его освободили.

Уголовное дело возбудили по пунктам а, в ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

В ходе предварительного следствия обвиняемые от дачи показаний отказались. Но у следствия набралось достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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