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Происшествия

Два брата на Алтае затолкали молодого парня в машину, увезли и забили до смерти

В Республике Алтай суд вынес приговор двум братьям, виновным в смерти 23-летнего парня, пишут «Новости Горного Алтая».

Бита.
Бита.
СС0

28-летнего брата признали виновным в убийстве, а его старшего, 30-летнего брата — в угрозе убийством.

Преступление произошло 20 февраля 2019 года в десяти километрах от села Шебалино. Из-за давнего конфликта братья решили расправиться с местным жителем.

Они попросили знакомую девушку встретиться с парнем и привести его в условленное место. Потом преступники затолкали его в автомобиль, вывезли за село, стали угрожать убийством.

Один из братьев с расстояния 1,5 метра выстрелил в сторону стоявшей на коленях жертвы, другой бил деревянной битой.

Парень получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

Злоумышленники перевезли мужчину назад к одному из домов в Шебалино и оставили без оказания помощи. Он скончался.

Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт.

Младший брат получил 8 лет строгого режима, а старший — 1,5 года ограничения свободы.

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