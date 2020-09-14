Два брата на Алтае затолкали молодого парня в машину, увезли и забили до смерти

28-летнего брата признали виновным в убийстве, а его старшего, 30-летнего брата — в угрозе убийством.
Преступление произошло 20 февраля 2019 года в десяти километрах от села Шебалино. Из-за давнего конфликта братья решили расправиться с местным жителем.
Они попросили знакомую девушку встретиться с парнем и привести его в условленное место. Потом преступники затолкали его в автомобиль, вывезли за село, стали угрожать убийством.
Один из братьев с расстояния 1,5 метра выстрелил в сторону стоявшей на коленях жертвы, другой бил деревянной битой.
Парень получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.
Злоумышленники перевезли мужчину назад к одному из домов в Шебалино и оставили без оказания помощи. Он скончался.
Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт.
Младший брат получил 8 лет строгого режима, а старший — 1,5 года ограничения свободы.