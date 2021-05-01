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Происшествия

Два часа в аду. Жительница Барнаула пришла в сознание на операции

Жительница Барнаула рассказала в соцсети историю, напоминающую фильм ужасов. Женщина пришла в сознание во время хирургической операции — все чувствовала и слышала, но не могла открыть глаза и пошевелиться.

Больница, операция.
Больница, операция.
CC0

Операцию пациентке проводили врачи госпиталя ветеранов ВОВ. Оперировать предстояло грыжу в правом подреберье.

Анестезиолог поставил капельницу, привязали руки и женщина погрузилась в сон, но проснулась еще до того, как хирург начал орудовать скальпелем.

«Я чувствовала как меня разрезали, слышала разговор врачей, как они ковырялись у меня внутри, как пришивали сетку. Больше терпеть я не могла, но и сделать что-то тоже не могла, я была парализована. В голове была лишь одна мысль, что я сейчас умру от боли, а моя семья не узнает правду о причине смерти. Сердце закатывалось. Боль была адская. Я только уговаривала себя что я должна вытерпеть», — описывает пациентка в группе «Черный список Барнаул».

По ее словам, она слышала, как доктор сказал коллеге: «Посмотри, какой страшный шов мы ей сделали».

Послеоперационный шов.
Послеоперационный шов.
vk.com/blacklist_barnaul

Также пациентка слышала, как женщины в операционной обсуждали ее маникюр.

«В общей сложности 2 часа я провела в аду. <…> И еще, моя соседка по палате проснулась в операционной сразу после того, как ее разрезали и тоже все чувствовала», — добавила женщина.

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