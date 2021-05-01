Два часа в аду. Жительница Барнаула пришла в сознание на операции

Операцию пациентке проводили врачи госпиталя ветеранов ВОВ. Оперировать предстояло грыжу в правом подреберье.
Анестезиолог поставил капельницу, привязали руки и женщина погрузилась в сон, но проснулась еще до того, как хирург начал орудовать скальпелем.
«Я чувствовала как меня разрезали, слышала разговор врачей, как они ковырялись у меня внутри, как пришивали сетку. Больше терпеть я не могла, но и сделать что-то тоже не могла, я была парализована. В голове была лишь одна мысль, что я сейчас умру от боли, а моя семья не узнает правду о причине смерти. Сердце закатывалось. Боль была адская. Я только уговаривала себя что я должна вытерпеть», — описывает пациентка в группе «Черный список Барнаул».
По ее словам, она слышала, как доктор сказал коллеге: «Посмотри, какой страшный шов мы ей сделали».
Также пациентка слышала, как женщины в операционной обсуждали ее маникюр.
«В общей сложности 2 часа я провела в аду. <…> И еще, моя соседка по палате проснулась в операционной сразу после того, как ее разрезали и тоже все чувствовала», — добавила женщина.