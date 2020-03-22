В ночь на 22 марта пожарные ликвидировали серьезные пожары в частном жилье в Барнауле на улице Пролетарской, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, ранее в социальных сетях говорили об одном частном доме, сгоревшем на Пролетарской.

«Сообщение о пожаре по улице Пролетарская поступило в службу спасения в первом часу ночи. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горели два частных дома — одноэтажный и двухэтажный, а также надворные постройки», — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что строения распологались слишком близко друг к другу. Кроме того, была угроза дальнейшего распространения огня.

К тушению привлекали 10 единиц боевой и специальной техники, 36 человек личного состава. Для ликвидации открытого горения потребовалось около 40 минут, из построек эвакуировали пять газовых баллонов.

«Для бесперебойной подачи воды задействовали пожарный гидрант, в условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. В результате случившегося никто не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

Площадь возгорания на момент ликвидации — порядка 300 кв. метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В МЧС также сообщили, что ночью возгорание возникло в Славгороде — в двухквартирном жилом доме по улице Ленина. Ведомство опубликовало фото с мест пожара.