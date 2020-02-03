Два человека насмерть отравились угарным газом в Алтайском крае

В селе Шипуново два человека погибли в результате отравления угарным газом, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о случившемся поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу ночью. Угарным гадом насмерть отравились мужчина и женщина, которые жили вместе.

В ведомстве отмечают, что наиболее вероятная причина случившегося — несвоевременно закрытая печная заслонка. В частном доме не было открытого горения, задымления и других внешних признаков возможного происшествия.

Симптомы отравления угарным газом могут различаться в зависимости от состояния организма и ситуации. Настрожить должны головокуржение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

В МЧС предупреждают, что печное оборудование в доме нужно держать в исправном состоянии.