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Происшествия

Два человека отравились грибами в Алтайском крае

Случаи отравлений грибами фиксируют в Алтайском крае в самый разгар «лесного урожая», который в этом году называют небывалым.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

Как сообщает ГТРК «Алтай», на данный момент официально известно о двух пострадавших от «тихой охоты». Они собирали грибы в пригороде краевой столицы и после употребления своей добычи в пищу попали в больницу.

По словам заведующего токсикологическим отделением барнаульской городской больницы № 11 Германа Балаганского, отравившиеся уверяли, что достаточно хорошо разбираются в грибах.

«Гастроэнетерит был небольшой, каких-то осложнения со стороны печени, почек или каких-то явлений интоксикационных выраженных, к счастью, не было. Сейчас и девушка, и юноша выписаны домой», — отмечает врач.

Он также советует воздержаться от сбора незнакомых грибов и грибов в лесополосах, расположенных рядом с полями. Дело в том, что посевы могут быть обработаны химикатами, а грибы способны впитывать опасные вещества.

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