29 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Два человека погибли при обрушении балкона в Крыму

Балкон обрушился в крымском городе Щелкино во время ремонта.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Погибли два человека.

ЧП случилось на шестом этаже многоквартирного дома, указывает "Фонтанка". Жильцы квартиры во время работ срезали пожарную лестницу. Выяснилось, что она в том числе служила опорой. Балкон обрушился.

Погибли 55-летний мужчина и 44-летняя женщина. Еще одна женщина при падении смогла зацепиться за арматуру, госпитализирована.

Ранее три человека погибли из-за обрушения балкона в городе-курорте.

Все трое находились в квартире, которую снимали. Они вышли на балкон и он обрушился.

Дом не аварийный. Построен 64 года назад. На месте работали экстренные службы города.

Также потолок рухнул в подъезде в барнаульском доме-памятнике.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость