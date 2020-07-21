Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

Очевидец увидел огонь и позвонил в пожарную службу в 21:54. Из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре, на момент прибытия дежурного караула половина дома уже полыхала и частично рухнула крыша.
Огонь охватил 50 кв. метров, но вторая половина дома не пострадала — оттуда вывели двух человек. Пожарные тушили огонь менее 10 минут.
При разборе завалов нашли два тела — мужчины (1966 года рождения) и женщины (1962 года рождения).
Еще один мужчина получил травмы, его госпитализировали в районную больницу.
В тушении принимали участие 9 бойцов пожарной охраны и 5 единиц техники. Причина произошедшего еще устанавливается.