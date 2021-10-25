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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Вечером 24 октября в частном доме в селе Малоугренево Бийского района произошел сильный пожар. Под обрушившимися конструкциями нашли тела двух человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар обнаружили слишком поздно, и сообщение о случившемся в противопожарную службу также поступило с большим опозданием.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша частного деревянного дома уже горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли.

Огнем была охвачена и надворная деревянная постройка, находившаяся рядом с домом.

Меньше 20 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

В результате пожара уничтожены надворные постройки, крыша и стены жилого дома.

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