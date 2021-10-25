Два человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Пожар обнаружили слишком поздно, и сообщение о случившемся в противопожарную службу также поступило с большим опозданием.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша частного деревянного дома уже горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли.
Огнем была охвачена и надворная деревянная постройка, находившаяся рядом с домом.
Меньше 20 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.
В результате пожара уничтожены надворные постройки, крыша и стены жилого дома.