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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

Рано утром 9 июля в Барнауле произошел пожар в административном здании на пр. Космонавтов, 34-г (в районе остановки «Барнаульский молочный комбинат»). ЧП унесло жизни двух человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на пр. Космонавтов в Барнауле.
Пожар на пр. Космонавтов в Барнауле.
vk.com/mchs22

На момент прибытия пожарных в окнах первого этажа здания был виден дым. На первом этаже находится компания, занимающаяся пиломатериалами, и несколько мебельных магазинов.

Работу сотрудников МЧС затрудняла сложная планировка помещений и плотное задымление. Огонь быстро распространялся по горючим материалам.

Спасатели вопреки всему справились со своей задачей и вывели из здания трех мужчин.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. Горели строительные материалы и мебель.

Всего на месте происшествия работало 44 пожарных и 12 единиц техники.

На пепелище нашли тела двух мужчин. Вероятной причиной их гибели стало отравление продуктами горения. Точные обстоятельства произошедшего установит следствие.

В горевшем здании, по данным 2GIS, располагаются несколько производственных компаний, в том числе по изготовлению туалетной бумаги и переработки макулатуры, мебельные и другие фирмы, автосервис и хозяйственный магазин.

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