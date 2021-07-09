Два человека погибли при пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

На момент прибытия пожарных в окнах первого этажа здания был виден дым. На первом этаже находится компания, занимающаяся пиломатериалами, и несколько мебельных магазинов.
Работу сотрудников МЧС затрудняла сложная планировка помещений и плотное задымление. Огонь быстро распространялся по горючим материалам.
Спасатели вопреки всему справились со своей задачей и вывели из здания трех мужчин.
Площадь возгорания составила 30 кв. м. Горели строительные материалы и мебель.
Всего на месте происшествия работало 44 пожарных и 12 единиц техники.
На пепелище нашли тела двух мужчин. Вероятной причиной их гибели стало отравление продуктами горения. Точные обстоятельства произошедшего установит следствие.
В горевшем здании, по данным 2GIS, располагаются несколько производственных компаний, в том числе по изготовлению туалетной бумаги и переработки макулатуры, мебельные и другие фирмы, автосервис и хозяйственный магазин.