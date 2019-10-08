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Происшествия

Два человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой на алтайской трассе

В ДТП, которое произошло вечером 8 октября на трассе в Тальменском районе, погибли два человека, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Авария произошла в 16:40 на 158 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, мужчина-водитель 1940 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого был мужчина 1974 года рождения.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также женщина-пассажир 1947 года рождения погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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