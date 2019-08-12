Два человека погибли и пять пострадали в серьезной аварии на Чуйском тракте

Около 14:00 на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло ДТП с погибшими, сообщили в ГУ МВД по НСО. На встречке столкнулись две иномарки.

62-летний водитель за рулем Suzuki Grand Vitara двигался со стороны Барнаула по направлению к Новосибирск и на 92 км автодороги при неустановленных обстоятельствах на встречке столкнулся с Mazda MPV. Ей управлял 37-летний водитель.

В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Suzuki (мужчина и женщина).С травмами в больницу доставили обоих водителей и троих пассажиров — двух женщин из автомобиля Mazda, одна — из Suzuki.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.