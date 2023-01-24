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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Два человека погибли в трагическом ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск 23 января, пишет «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск 23.01.2023.
ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск 23.01.2023.
"Инцидент Барнаул".

На трассе в Черепановском районе (Новосибирская область) произошла авария примерно в 18:00.

Автомобиль Toyota Alphard столкнулся с грузовиком Daf с полуприцепом.

Предварительно, водитель иномарки двигался от Новосибирска в стороны Барнаула. Он не справился с управлением, выехал на встречную волосу и столкнулся с грузовиком.

Водитель машины и девушка-пассажирка скончались. Еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

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