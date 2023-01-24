На трассе в Черепановском районе (Новосибирская область) произошла авария примерно в 18:00.
Автомобиль Toyota Alphard столкнулся с грузовиком Daf с полуприцепом.
Предварительно, водитель иномарки двигался от Новосибирска в стороны Барнаула. Он не справился с управлением, выехал на встречную волосу и столкнулся с грузовиком.
Водитель машины и девушка-пассажирка скончались. Еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обстоятельства происшествия устанавливают.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!