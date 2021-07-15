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Происшествия

19-летний водитель и пожилая пассажирка погибли в ДТП на алтайской трассе

В Романовском районе Алтайского края столкнулись Honda CR-V и «Лада-2141». Авария унесла жизни двух человек, еще трое пострадали.

ДТП в Романовском районе.
ДТП в Романовском районе.
"Инцидент Барнаул"

ДТП произошло 15 июля на 210 км автодороги А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» в Романовском районе, сообщили в ГУ МВД по краю.

Мужчина 1959 года рождения за рулем Honda ехал по примыкающей второстепенной дороге «Подьезд к селу Романово» со стороны села. Он нарушил правила проезда перекрестка, не предоставив преимущества в движении, и допустил столкновение с автомобилем «Лада-2141».

ДТП в Романовском районе.
ДТП в Романовском районе.
«Инцидент Барнаул»

За рулем отечественного авто был водитель 2002 года рождения. В результате аварии он и сидевшая спереди женщина-пассажирка 1957 года рождения погибли.

Еще две пассажирки этой же машины (1981 и 1988 годов рождения), а также женщина-пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в Романовскую ЦРБ.

Водитель Honda за медицинской помощью не обращался.

Автополицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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