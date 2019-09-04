Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Два человека получили травмы в аварии с автобусом в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте 4 сентября произошло ДТП с двумя легковыми авто и пассажирским автобусом, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Пострадали двое человек.

Дорожный знак, аварийная остановка.
Дорожный знак, аварийная остановка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Столкнулись Chevrolet Spark и Нива. Травмы получили водитель и пассажир Chevrolet. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

В ГИБДД установили, что за рулем автобуса был мужчина 1966 года рождения. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21214 под управлением мужчины 1974 года рождения.

От удара ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1965 года рождения.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Автобус следовал по маршруту «Барнаул — Риддер».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость