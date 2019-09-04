Два человека получили травмы в аварии с автобусом в Барнауле

Столкнулись Chevrolet Spark и Нива. Травмы получили водитель и пассажир Chevrolet. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
В ГИБДД установили, что за рулем автобуса был мужчина 1966 года рождения. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21214 под управлением мужчины 1974 года рождения.
От удара ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1965 года рождения.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Автобус следовал по маршруту «Барнаул — Риддер».