Два человека получили травмы в аварии с автобусом в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте 4 сентября произошло ДТП с двумя легковыми авто и пассажирским автобусом, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Пострадали двое человек.

Столкнулись Chevrolet Spark и Нива. Травмы получили водитель и пассажир Chevrolet. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

В ГИБДД установили, что за рулем автобуса был мужчина 1966 года рождения. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21214 под управлением мужчины 1974 года рождения.

От удара ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1965 года рождения.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Автобус следовал по маршруту «Барнаул — Риддер».