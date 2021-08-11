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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП из-за дождя в Барнауле

Рано утром в Барнауле на станции «Власиха-1» рядом с ж/д переездом произошло ДТП на встречной полосе, рассказали в городской ГИБДД.

ДТП на станции «Власиха-1» в Барнауле.
ДТП на станции «Власиха-1» в Барнауле.
vk.com/incident22

40-летний водитель за рулем Suzuki Escudo не учел метеорологические условия (шел дождь), не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Sprinter Carib под управлением 32-летнего мужчины.

Травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Sprinter, мужчины 60 и 66 лет, им оказали помощь, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

11 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение: ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, при грозах местами шквалы 20−24 м/с.

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