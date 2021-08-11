Два человека пострадали в ДТП из-за дождя в Барнауле

40-летний водитель за рулем Suzuki Escudo не учел метеорологические условия (шел дождь), не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Sprinter Carib под управлением 32-летнего мужчины.
Травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Sprinter, мужчины 60 и 66 лет, им оказали помощь, но госпитализация не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку.
11 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение: ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, при грозах местами шквалы 20−24 м/с.