Два человека пострадали в ДТП из-за дождя в Барнауле

Рано утром в Барнауле на станции «Власиха-1» рядом с ж/д переездом произошло ДТП на встречной полосе, рассказали в городской ГИБДД.

40-летний водитель за рулем Suzuki Escudo не учел метеорологические условия (шел дождь), не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Sprinter Carib под управлением 32-летнего мужчины.

Травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Sprinter, мужчины 60 и 66 лет, им оказали помощь, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

11 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение: ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, при грозах местами шквалы 20−24 м/с.