Два человека пострадали в столкновении иномарок в Барнауле

В Барнауле столкнулись иномарки Toyota Nadya и Toyota Exiv. Авария произошла 20 августа в районе перекрестка улиц Антона Петрова и Северо-Западной.

Как сообщает amic.ru со ссылкой на данные компании «Страховой Аварком», водитель Toyota Nadya не убедился в безопасности маневра и перестроился в средний ряд, по которому двигалась Toyota Exiv. От удара последнюю отбросило в забор и гараж.

В результате ДТП пострадали два человека, управлявшие этими автомобилями. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

ДТП в Барнауле 20 августа 2022 Кадр видео «Инцидент Барнаул»

Ранее сообщалось, что серьезная авария с участием бензовоза произошла 19 августа на 270 км Чуйского тракта в Косихинском районе Алтайского края.