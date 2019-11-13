Два человека сгорели при пожаре в Алтайском крае

В селе Заводское Троицкого района Алтайского края ночью 13 ноября произошел пожар, в котором погибли два человека — пенсионеры. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, они, вероятно, вовремя не заметили дым.

Сообщение о пожаре поступило в 2:51. Когда спасатели прибыли на место, крыша дома и стены горели открытым огнем.

«Вероятно, возгорание было обнаружено соседями далеко не сразу, информация о происшествии пришла с большим опозданием», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила около 80 кв.м. Предположительная причина — неисправность или неправильная эксплуатация печи. За минувшие сутки в крае по этой причине произошло четыре пожара.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, в МЧС советуют задуматься об установке автономного дымового пожарного извещателя. Его громкий сигнал сообщит о появлении дыма, разбудит спящих, привлечет внимание находящихся поблизости.