Два человека сгорели при пожаре в Алтайском крае

Сообщение о пожаре поступило в 2:51. Когда спасатели прибыли на место, крыша дома и стены горели открытым огнем.
«Вероятно, возгорание было обнаружено соседями далеко не сразу, информация о происшествии пришла с большим опозданием», — рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составила около 80 кв.м. Предположительная причина — неисправность или неправильная эксплуатация печи. За минувшие сутки в крае по этой причине произошло четыре пожара.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, в МЧС советуют задуматься об установке автономного дымового пожарного извещателя. Его громкий сигнал сообщит о появлении дыма, разбудит спящих, привлечет внимание находящихся поблизости.