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Происшествия

Два дерущихся бездомных затормозили движение по центральной улице Барнаула

Вечером 11 июня автолюбители и прохожие стали свидетелями неожиданного происшествия в Барнауле. Двое мужчин, по виду без определенного места жительства, затеяли драку прямо на проезжей части, затормозив движение машин.

Лёжка бомжей под коммунальным мостом.
Лёжка бомжей под коммунальным мостом.
Михаил Хаустов

Видео их схватки попало в сообщество «Инцидент Барнаул». Свидетели рассказывают, что бездомные сначала на словах громко выясняли отношения, а затем перешли в рукопашную.

Случилось это в самом центре города, на проспекте Социалистический.

«Сначала между ними была словесная перепалка, а затем они начали драться. Во время битвы, они потеряли контроль и оказались на проезжей части, где их разняли водители, которым те мешали проехать», — написал свидетель произошедшего Павел.

Напомним, движение по центральным улицам краевой столицы и без того сейчас затруднительное из-за ремонтных работ дорожников и энергетиков.

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