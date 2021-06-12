Два дерущихся бездомных затормозили движение по центральной улице Барнаула

Видео их схватки попало в сообщество «Инцидент Барнаул». Свидетели рассказывают, что бездомные сначала на словах громко выясняли отношения, а затем перешли в рукопашную.
Случилось это в самом центре города, на проспекте Социалистический.
«Сначала между ними была словесная перепалка, а затем они начали драться. Во время битвы, они потеряли контроль и оказались на проезжей части, где их разняли водители, которым те мешали проехать», — написал свидетель произошедшего Павел.
Напомним, движение по центральным улицам краевой столицы и без того сейчас затруднительное из-за ремонтных работ дорожников и энергетиков.