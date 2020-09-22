Двух пешеходов сбили на «зебре» в Барнауле

Мальчика автомобиль сбил на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пролетарской. Ребенок жив, ему оказывают медицинскую помощь.
ДТП с ребенком на самокате в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»
Еще одно ДТП произошло на переходе на пр. Ленина в районе «Геомаркета». Как рассказали в ГИБДД, Toyota Vista сбила женщину 1961 года рождения. Водитель 1980 года рождения скрылся с места ДТП, но его удалось задержать. Мужчина был пьян.
Удар был очень сильным. Женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД Барнаула и следователи выясняют обстоятельства.