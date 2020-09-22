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Происшествия

Двух пешеходов сбили на «зебре» в Барнауле

22 сентября в Барнауле на пешеходных переходах сбили двух человек. Один из них скончался.

ДТП с ребенком на самокате в Барнауле.
ДТП с ребенком на самокате в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Мальчика автомобиль сбил на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пролетарской. Ребенок жив, ему оказывают медицинскую помощь.

ДТП с ребенком на самокате в Барнауле.
ДТП с ребенком на самокате в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»

Еще одно ДТП произошло на переходе на пр. Ленина в районе «Геомаркета». Как рассказали в ГИБДД, Toyota Vista сбила женщину 1961 года рождения. Водитель 1980 года рождения скрылся с места ДТП, но его удалось задержать. Мужчина был пьян.

Удар был очень сильным. Женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД Барнаула и следователи выясняют обстоятельства.

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