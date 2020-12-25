Два грузовика попали в жесткое ДТП под Барнаулом

Недалеко от ЗАТО Сибирский в Алтайском крае 25 декабря произошло серьезное ДТП. На новосибирской трассе столкнулись Ford Transit и КамАЗ.

Водитель 1991 года рождения за рулем Ford ехал со стороны Новосибирска, не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с КамАЗом, которым управлял водитель 1974 года рождения.

В результате ДТП Ford улетел в кювет, водитель получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке автодороги и выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские еще раз обращаются к участникам дорожного движения с просьбой в быть более внимательными на дороге в непогоду, соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.