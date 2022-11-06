6 ноября
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Происшествия

Два грузовика жестко столкнулись на трассе Барнаул — Новосибирск, есть погибшие

На новосибирской трассе 5 ноября произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками, сообщает «КП-Новосибирск».

ДТП с водовозом.
ДТП с водовозом.
"В курсе 22".

Недалеко от Черепанова около 18:00 столкнулись две фуры. Один из участников аварии — водовоз.

Как сообщают свидетели, ДТП произошло из-за того, что грузовик, который ехал из Барнаула, пошел на обгон легковых машин. Водовоз, который ехал из Новосибирска, начал ему уступать, однако когда первая фура пошла обратно в свою полосу, ее заломало.

«От удара кабину водовоза разнесло, и он загорелся», — добавляют очевидцы.

Сообщают также, что водитель водовоза находился в кабине с женой. После аварии он пытался вытащить ее из горящего водовоза, но его оттащили. Женщина погибла.

Полицейские проводят проверку.

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