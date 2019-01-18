Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом, между Хабаровским краем и Сахалином. Истребители пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.
Судьбу экипажей устанавливают. Ведется поисковая операция.
РИА Новости со ссылкой на источники сообщает о том, экипажу одного воздушного судна удалось катапультироваться. «Су-34 пропал с радаров на Дальнем Востоке. Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования», — говорится в сообщении.
По информации «Интерфакса», инцидент произошел под Комсомольском-на-Амуре.
«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами либо технически произошла нештатная ситуация, и два самолета, предположительно, могли столкнуться», — уточнил источник агентства.
Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Он способен атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.