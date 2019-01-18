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Происшествия
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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае во время полетов в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика СУ-34, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

Бомбардировщик Су-34.
Бомбардировщик Су-34.
Сайт ОАК

По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом, между Хабаровским краем и Сахалином. Истребители пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.

Судьбу экипажей устанавливают. Ведется поисковая операция.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает о том, экипажу одного воздушного судна удалось катапультироваться. «Су-34 пропал с радаров на Дальнем Востоке. Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования», — говорится в сообщении.

По информации «Интерфакса», инцидент произошел под Комсомольском-на-Амуре.

«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами либо технически произошла нештатная ситуация, и два самолета, предположительно, могли столкнуться», — уточнил источник агентства.

Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Он способен атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.

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