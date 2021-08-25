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Происшествия

Два комбайна в разгар уборочной вспыхнули в Алтайском крае

В Алтайском крае в самом разгаре идет уборочная кампания. При жаркой погоде риск возникновения пожара на поле существенно повышается. Загореться может не только растительность, но и техника.

Два комбайна загорелись в Алтайском крае.
Два комбайна загорелись в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru

24 августа в крае произошло два таких случая. В селе Михайловское Михайловского района загорелся комбайн «Десна-Полесье» 2018 года выпуска, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных комбайн горел открытым огнем. Площадь горения составила 6 кв. м. Пострадавших нет.

Другой пожар произошел в селе Старобелокуриха Алтайского района — на поле горел комбайн CLASS 2021 года выпуска. С момента получения сообщения о пожаре до момента ликвидации прошло не более 20 минут.

Никто не пострадал и пожар не перешел на сельскохозяйственные культуры.

Два комбайна загорелись в Алтайском крае.
Два комбайна загорелись в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru

Самой типичной причиной возгорания комбайнов и тракторов пожарные называют проблемы с электропроводкой, нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Другой причиной служит забивание механизмов комбайна растительными остатками. Еще одной проблемой может стать утечка ГСМ.

Ранее три десятка барнаульцев эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке.

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