Два комбайна в разгар уборочной вспыхнули в Алтайском крае

24 августа в крае произошло два таких случая. В селе Михайловское Михайловского района загорелся комбайн «Десна-Полесье» 2018 года выпуска, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
На момент прибытия пожарных комбайн горел открытым огнем. Площадь горения составила 6 кв. м. Пострадавших нет.
Другой пожар произошел в селе Старобелокуриха Алтайского района — на поле горел комбайн CLASS 2021 года выпуска. С момента получения сообщения о пожаре до момента ликвидации прошло не более 20 минут.
Никто не пострадал и пожар не перешел на сельскохозяйственные культуры.
Самой типичной причиной возгорания комбайнов и тракторов пожарные называют проблемы с электропроводкой, нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Другой причиной служит забивание механизмов комбайна растительными остатками. Еще одной проблемой может стать утечка ГСМ.
Ранее три десятка барнаульцев эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке.