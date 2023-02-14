14 февраля
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Происшествия

Два легковых автомобиля жестко столкнулись в центре Рубцовска

Жигули и Toyota устроили жесткое ДТП в центре Рубцовска ночью 13 февраля. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Авария в центре Рубцовска
Авария в центре Рубцовска
Инцидент Рубцовск

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского. По словам очевидцев, Toyota пыталась проскочить на красный свет, но столкнулась с Жигулями.

Столкновение было сильным — у Toyota полностью смят перед. У Жигулей повреждено крыло.

О пострадавших неизвестно, очевидцы заявляют, что пострадали водитель Жигулей и еще один человек.

На месте аварии работали экстренные службы. Проезд для транспорта пришлось временно закрыть.

Ранее на трассе Барнаул — Новосибирск произошло жесткое массовое ДТП. В ДТП пострадали легковушка и две ГАЗели: одна автобусная, другая с прицепом.

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