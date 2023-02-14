Два легковых автомобиля жестко столкнулись в центре Рубцовска

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского. По словам очевидцев, Toyota пыталась проскочить на красный свет, но столкнулась с Жигулями.
Столкновение было сильным — у Toyota полностью смят перед. У Жигулей повреждено крыло.
О пострадавших неизвестно, очевидцы заявляют, что пострадали водитель Жигулей и еще один человек.
На месте аварии работали экстренные службы. Проезд для транспорта пришлось временно закрыть.
Ранее на трассе Барнаул — Новосибирск произошло жесткое массовое ДТП. В ДТП пострадали легковушка и две ГАЗели: одна автобусная, другая с прицепом.