9 февраля
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Происшествия

Маршрутка врезалась в молоковоз в Барнауле

Маршрутка № 18 врезалась в молоковоз в Барнауле 9 февраля, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Столкновение произошло на пересечении ул. Энтузиастов и Панфиловцев. На месте работают сотрудники МЧС и медики.

О пострадавших не сообщают.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»

Ранее маршрутка попала в ДТП и прижала легковушку к обочине.

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