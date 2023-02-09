Маршрутка врезалась в молоковоз в Барнауле

Столкновение произошло на пересечении ул. Энтузиастов и Панфиловцев. На месте работают сотрудники МЧС и медики.
О пострадавших не сообщают.
ДТП в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»
Ранее маршрутка попала в ДТП и прижала легковушку к обочине.
Маршрутка № 18 врезалась в молоковоз в Барнауле 9 февраля, сообщает «Инцидент Барнаул».
Столкновение произошло на пересечении ул. Энтузиастов и Панфиловцев. На месте работают сотрудники МЧС и медики.
О пострадавших не сообщают.
Ранее маршрутка попала в ДТП и прижала легковушку к обочине.
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