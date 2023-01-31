Маршрутка попала в ДТП и прижала легковушку к обочине

Авария случилась на пересечении улиц 40 лет Октября и Титова. Вероятно, произошло лобовое столкновение. По словам очевидцев, оба автомобиля пытались проскочить на желтый свет.
В результате ДТП легковой автомобиль прижало к обочине. Водитель оказался заблокирован.
Очевидцы сообщают, что все пассажиры вышли из маршрутки, никто серьезно не пострадал. Некоторые получили синяки и ушибы.
Однако в легковом автомобиле есть пострадавшие. На месте работают спасатели.
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