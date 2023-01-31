Маршрутный автобус и легковой автомобиль попали в ДТП в Барнауле. В результате легковушка оказалась прижата к обочине. Об этом сообщает « Инцидент Барнаул ».

Маршрутка попала в ДТП и прижала легковушку к обочине

Авария случилась на пересечении улиц 40 лет Октября и Титова. Вероятно, произошло лобовое столкновение. По словам очевидцев, оба автомобиля пытались проскочить на желтый свет.

В результате ДТП легковой автомобиль прижало к обочине. Водитель оказался заблокирован.

Очевидцы сообщают, что все пассажиры вышли из маршрутки, никто серьезно не пострадал. Некоторые получили синяки и ушибы.

Однако в легковом автомобиле есть пострадавшие. На месте работают спасатели.