20 февраля
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Происшествия

Два массовых ДТП произошли утром 20 февраля рядом с Барнаулом

Две массовые аварии произошли почти одновременном утром 20 февраля. В обоих ДТП пострадало много автомобилей.

Авария на трассе Новоалтайск - Санниково- Барнаул
Авария на трассе Новоалтайск - Санниково- Барнаул
Инцидент Барнаул

ДТП произошло на развязке недалеко от поселка Солнечный, сообщает «Катунь 24».

На опубликованных кадрах видно, как на трассе один за другим идут пострадавшие легковые автомобили. В аварии пострадало не менее пяти маши. Среди них Mitsubishi Colt, Honda Fit, Toyota Vitz.

Причины ДТП неизвестны. На месте работает аварком. Движение временно затруднено.

Вторая авария произошла на трассе Новоалтайск — Санниково — Барнаул, сообщает «Инцидент Барнаул». Очевидцы сообщают, что столкнулись фура и несколько легковых автомобилей. У одного из них помято крыло и багажник.

О причинах аварии неизвестно. Информации о пострадавших не поступало. На трассе образовалась пробка.

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