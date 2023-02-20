Два массовых ДТП произошли утром 20 февраля рядом с Барнаулом

ДТП произошло на развязке недалеко от поселка Солнечный, сообщает «Катунь 24».
На опубликованных кадрах видно, как на трассе один за другим идут пострадавшие легковые автомобили. В аварии пострадало не менее пяти маши. Среди них Mitsubishi Colt, Honda Fit, Toyota Vitz.
Причины ДТП неизвестны. На месте работает аварком. Движение временно затруднено.
Вторая авария произошла на трассе Новоалтайск — Санниково — Барнаул, сообщает «Инцидент Барнаул». Очевидцы сообщают, что столкнулись фура и несколько легковых автомобилей. У одного из них помято крыло и багажник.
О причинах аварии неизвестно. Информации о пострадавших не поступало. На трассе образовалась пробка.