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Происшествия

Два новосибирца утащили из барнаульских магазинов колбасы, прикрыв их лавашом

В Барнауле осудили двух 20-летних новосибирцев за две кражи колбасных изделий из магазинов «Пятерочка» и «Магнит». Молодые люди поживились на общую сумму 29,5 тыс. рублей.

Колбаса.
Колбаса.
Дмитрий Кудрявцев

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, парни специально прибыли в Барнаул, заранее договорившись о краже и распределив между собой роли.

В магазине они сложили в корзины колбасы, прикрыв лавашом. После этого они переместились в место, где не было видеокамер. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, молодые люди переложили продукты в свои рюкзаки и скрылись с места преступления. То же самое они проделали в другом магазине.

Затем парни вернулись в Новосибирск, где перепродали продукты. Лаваш они оставили в корзинах. Преступления раскрыли благодаря видеозаписям, на которых было видно, что парни заходили в магазин с пустыми рюкзаками, а выходили с полными.

Суд назначил обоим по 200 часов обязательных работ.

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