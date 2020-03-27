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27 марта 3°C

Два пешехода за утро попали под колеса авто в Барнауле

Утром 27 марта в Барнауле произошло два ДТП с участием пешеходов, сообщили очевидцы в соцсетях.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
altapress.ru

Один из барнаульцев попал под колеса машины на переходе недалеко от ул. Новосибирской, 27В. В Barnaul22 пишут, что это не первое ДТП на «злополучном пешеходном переходе». Авто двигалось в сторону Власихи.

Утренние ДТП на переходах в Барнауле.
Утренние ДТП на переходах в Барнауле.
Barnaul22

«Видимо, дело в плохом освещении пешеходного перехода», — полагает автор сообщения. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Также сообщается, что на ул. Солнечная поляна утром сбили девушку.

Утренние ДТП на переходах в Барнауле.
Утренние ДТП на переходах в Барнауле.
Barnaul22

«И освещение есть, и ограничение 40 и пешеходный, не помогло. Летают, тормозной след метров 10», — пишет очевидец.

В ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах города. Соблюдайте Правила дорожного движения! При переходе проезжей части учитывайте расстояние до движущихся транспортных средств. Не прекращайте наблюдать во время перехода за обстановкой на дороге. Водителям при проезде остановок общественного транспорта и приближении к пешеходным переходам стоит удвоить внимание, здесь возможно внезапное появление пешеходов на дороге. Внимательность и осторожность — главные качества участника дорожного движения.

Всего за два месяца 2020 года в Барнауле зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых три человека погибли, 195 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«По статистике наезды на пешеходов — самый распространенный вид ДТП, таких происшествий в городе зарегистрировано 77, при наездах два человека погибли, 79 получили травмы», — рассказали в ГИБДД.

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