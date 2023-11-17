Два подъезда пятиэтажного дома обвалилась в Астрахани. Что известно к этому часу.

Известно, что предварительная причина обрушения части дома в Астрахани — подмыв фундамента сточными водами. Со слов местных, в одной из квартир прорвало батарею.
Отмечается, что ранее жители не раз обращались с жалобами на трещины в доме. При этом пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт.
В результате обрушились третий и четвертый подъезды.
Одна жительница дома погибла во время обрушения, ей было 84 года.
Всего эвакуировали 213 человек, 37 из них — дети.
Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть дома.