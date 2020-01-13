Два подростка без вести пропали в Алтайском крае

Дмитрий Думчев, 16 лет
Приметы
- рост 160 см,
- телосложение худощавое,
- волосы светлые,
- глаза голубые
Был одет
- черная куртка,
- синие джинсы,
- черные кроссовки.
Оксана Руденко, 18 лет
Приметы
- рост 160 см,
- среднего телосложения,
- волосы коричневые,
- глаза серые.
Была одета
- розовая куртка,
- черные джинсы,
- черные кроссовки,
- зеленая шапка с надписью Рибок.
Пропали два подростка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).