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Происшествия

Два подростка без вести пропали в Алтайском крае

Двое подростков — 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко из Новоалтайска пропали 8 января. До сих пор их местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

Дмитрий Думчев, 16 лет

Приметы

  • рост 160 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы светлые,
  • глаза голубые

Был одет

  • черная куртка,
  • синие джинсы,
  • черные кроссовки.

Оксана Руденко, 18 лет

Приметы

  • рост 160 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы коричневые,
  • глаза серые.

Была одета

  • розовая куртка,
  • черные джинсы,
  • черные кроссовки,
  • зеленая шапка с надписью Рибок.
Пропали два подростка.
Пропали два подростка.
vk.com/la_altay

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

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