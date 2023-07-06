6 июля
﻿
Происшествия

Два подростка выпали из кабины аттракциона в Подмосковье

Две 15-летние девочки выпали из кабины аттракциона «Веселая волна» в Подмосковье 5 июля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Весь июль по будням «Любимый аттракцион» всего за 80 рублей!
Весь июль по будням «Любимый аттракцион» всего за 80 рублей!
Парк «Солнечный ветер»

Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Две девочки решили прокатиться на детском аттракционе «Веселая волна». Он представлял из себя круговую горку с различными спусками и подъемами, по которой передвигалось несколько открытых вагончиков-кабинок.

Во время катания кабинка с девочками упала с аттракциона. Подростки получили различные травмы, их госпитализировали.

По данным ГСУ СК России по Московской области, по этому факту возбуждено уголовное дело статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в парке развлечений Новосибирска девочки 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения получили травмы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость