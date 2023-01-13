В Новоалтайске вынесли приговор хозяину веревочного парка, где чуть не задохнулась 11-летняя девочка

Владельца комплекса «Веревкино-парк» в Новоалтайске приговорили к обязательным работами после того, как на аттракционе в его парке 11-летняя девочка получила травму и чуть не задохнулась . Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края и региональном СУ СКР.

В 2017 году предприниматель арендовал участок земли и создал там «Веревкино-Парк». Аттракционы нарушали технику безопасности.

В июне 2022 года на работу устроили несовершеннолетнюю девушку 2005 года рождения. Она не прошла обучение, ее не проинструктировали.

Днем 22 июня 2022 года на аттракцион пустили 11-летнюю девочку, которая при прохождении этапа «тарзанка» запуталась в страховке и получила травму шеи.

Плана спасения посетителей в парке не существовало, в связи с чем инструктор не смогла оказать экстренную помощь. Девочке вовремя помогли другие посетители, тяжелых последствий удалось избежать. ребенка увезли в больницу.

Суд признал бизнесмена виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Ему назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Ранее оборвалась трасса в веревочном парке в Барнауле. Пострадал подросток.