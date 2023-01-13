В Новоалтайске вынесли приговор хозяину веревочного парка, где чуть не задохнулась 11-летняя девочка

В 2017 году предприниматель арендовал участок земли и создал там «Веревкино-Парк». Аттракционы нарушали технику безопасности.
В июне 2022 года на работу устроили несовершеннолетнюю девушку 2005 года рождения. Она не прошла обучение, ее не проинструктировали.
Днем 22 июня 2022 года на аттракцион пустили 11-летнюю девочку, которая при прохождении этапа «тарзанка» запуталась в страховке и получила травму шеи.
Плана спасения посетителей в парке не существовало, в связи с чем инструктор не смогла оказать экстренную помощь. Девочке вовремя помогли другие посетители, тяжелых последствий удалось избежать. ребенка увезли в больницу.
Суд признал бизнесмена виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Ему назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.
Ранее оборвалась трасса в веревочном парке в Барнауле. Пострадал подросток.
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