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Происшествия

Оборвалась трасса в веревочном парке Барнаула, подросток получил травмы

10 июля поступило сообщение об обрыве трассы в веревочном парке по Змеиногорскому тракту в Барнауле.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Множественные травмы получил 13-летний подросток. Ему потребовалась медицинская помощь, говорится в сообщении регионального СКР.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса и принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю города.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предварительно, мальчик упал из-за обрыва страховочного троса.

Ранее в Новоалтайске 11-летняя девочка травмировала шею на веревочном аттракционе. А в Республике Алтай возбудили уголовное дело после падения с высоты 14-летнего мальчика в веревочном парке в Майминском районе.

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