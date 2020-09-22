Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Два ранее судимых барнаульца украли у подростка 14 тысяч рублей

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении в отношении двух неоднократно судимых жителей края. Их обвиняют в грабеже.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

По данным следствия, инцидент произошел утром 19 сентября. Двое мужчин сговорились и остановили 16-летнего подростка на одной из барнаульских улиц.

«С применением насилия открыто похитили у него имущество на сумму 14 тысяч рублей и скрылись с места преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчинам предъявили обвинение по п. «а, г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья) и заключили под стражу.

Проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость