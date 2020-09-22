Два ранее судимых барнаульца украли у подростка 14 тысяч рублей

По данным следствия, инцидент произошел утром 19 сентября. Двое мужчин сговорились и остановили 16-летнего подростка на одной из барнаульских улиц.
«С применением насилия открыто похитили у него имущество на сумму 14 тысяч рублей и скрылись с места преступления», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчинам предъявили обвинение по п. «а, г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья) и заключили под стражу.
Проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.