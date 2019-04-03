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Происшествия

Два ребенка и двое взрослых погибли в жестком ДТП на алтайской трассе

Вечером, 2 апреля, на алтайской дороге в Тальменском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе дети, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Михаил Хаустов

ДТП произошло около 20:25 на 162-м километре автодороги Р-256.

По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, ехал из Барнаула в сторону Новосибирска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого был мужчина 1965 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, двое пассажиров — женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения — скончались на месте происшествия до приезда «скорой». Девочка 2015 года, которая была в иномарке, скончалась по дороге в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.

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