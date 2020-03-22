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Происшествия

Два рейсовых автобуса с пассажирами попали в ДТП под Тамбовом, есть погибшие

Число погибших в ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области возросло до трех, еще 15 человек пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Тамбовской области.
Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Тамбовской области.
t.me/Lshot.

Два рейсовых автобуса пытались избежать столкновения, разъехавшись по обочинам. В результате один вылетел в глубокий кювет и перевернулся.

Предварительной причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Тамбовской области.
Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Тамбовской области.
t. me/Lshot.

Примечательно, что оба автобуса следовали в попутном направлении, уточняет «Интерфакс».

Всего в салоне автобуса Mercedes, который ехал из Москвы в Волгоград, было 19 человек — 17 пассажиров и двое водителей.

Второй автобус двигался по маршруту Москва — Саратов, в нем были 21 пассажир и двое водителей.

Следственный комитет начал проверку на признаки преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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