Два рейсовых автобуса с пассажирами попали в ДТП под Тамбовом, есть погибшие

Два рейсовых автобуса пытались избежать столкновения, разъехавшись по обочинам. В результате один вылетел в глубокий кювет и перевернулся.
Предварительной причиной ДТП стали плохие погодные условия.
Примечательно, что оба автобуса следовали в попутном направлении, уточняет «Интерфакс».
Всего в салоне автобуса Mercedes, который ехал из Москвы в Волгоград, было 19 человек — 17 пассажиров и двое водителей.
Второй автобус двигался по маршруту Москва — Саратов, в нем были 21 пассажир и двое водителей.
Следственный комитет начал проверку на признаки преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».