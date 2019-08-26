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26 августа
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Происшествия

Два росгвардейца уснули на дежурстве и потеряли работу

Двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии уволили за сон на службе. Сейчас они оспаривают это решение в суде. Очевидец снял на телефон, как гвардейцы спят в патрульной машине в парке краевой больницы.

Вневедомственная охрана. Росгвардия.
Вневедомственная охрана. Росгвардия.
www.uvoalt.ru

Данный случай произошел еще в конце января в Кранодарском крае, но увольнение отклонившихся от маршрута патрулирования росгвардейцев состоялось только сейчас.

Как пишет «Коммерсантъ», руководство ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» провело проверку по факту размещения видео и пришло к выводу, что сотрудники Тимурзиев и Зекох, допустившие грубое нарушение дисциплины, не только скомпрометировали себя, но и нанесли ущерб репутации и авторитету Росгвардии".

Впрочем, при желании можно найти множество подобных видеосюжетов от частных пользователей на youtube-канале. Однако это первый случай, когда по факту видео была проведена проверка, а сотрудников уволили.

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