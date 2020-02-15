Два рубцовских рыбака сорвались с обрыва на снегоходе

15 февраля в Алтайском крае двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались с обрыва.

В результате полученных травм один скончался на месте происшествия, второй получил травмы, говорится в паблике «Инцидент Рубцовск».

Подробности уточняются.

Сообщается, что мужчины — из поселка VI Конгресса Коминтерна (Рубцовский район).

Ранее сообщалось, что 1 февраля волонтеры нашли труп мужчины. Его нашли между селами Ключики и Шайдурово Новосибирской области. Скорее всего, сельчанин умер от переохлаждения. Никаких видимых признаков травм у погибшего нет.

Житель Сузуна купил снегоход в селе Верх-Аллак и отправился в обратный путь вечером. До конечного пункта сельчанин не доехал. Вышел ли из строя снегоход, установит техническая экспертиза.