Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Два рубцовских рыбака сорвались с обрыва на снегоходе

15 февраля в Алтайском крае двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались с обрыва.

Снегоход.
Снегоход.
22.мвд.рф

В результате полученных травм один скончался на месте происшествия, второй получил травмы, говорится в паблике «Инцидент Рубцовск».

Подробности уточняются.

Сообщается, что мужчины — из поселка VI Конгресса Коминтерна (Рубцовский район).

Ранее сообщалось, что 1 февраля волонтеры нашли труп мужчины. Его нашли между селами Ключики и Шайдурово Новосибирской области. Скорее всего, сельчанин умер от переохлаждения. Никаких видимых признаков травм у погибшего нет.

Житель Сузуна купил снегоход в селе Верх-Аллак и отправился в обратный путь вечером. До конечного пункта сельчанин не доехал. Вышел ли из строя снегоход, установит техническая экспертиза.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость