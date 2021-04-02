2 апреля
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Происшествия

Два самолета столкнулись в российском аэропорту

В аэропорту Сургута произошло столкновение двух самолетов, сообщает ТАСС.

Ночь, аэропорт
Ночь, аэропорт
СС0

Лайнер ATR-72 с запущенными двигателями укатился и столкнулся со стоявшим неподалеку Як-40.

Пассажиров и членов экипажей внутри воздушных судов не было.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна.

Следователи выясняют причины и обстоятельств произошедшего, пишет bfm.ru.

ATR-72 принадлежит авиакомпании Utair, а Як-40 — авиаперевозчику «Скол».

В июне 2020-го два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Разлива топлива не произошло ни у одного из лайнеров.

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