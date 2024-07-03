Прокурор Тогучинского района Новосибирской области Андрей Вильгельм и прокурор Заельцовского района областного центра Юрий Кващук написали рапорты об увольнении, сообщает НГС.

Кващук был назначен на должность прокурора осенью прошлого года. Вильгельм до назначения прокурором занимал должность в антикоррупционном отделе региональной прокуратуры.

Увольнение прокуроров может быть связано с расследованием резонансных уголовных дел в Новосибирске — в сфере производства алкоголя и нелегальных азартных игр, предположил источник издания.

Между тем стало известно о планах расформировать прокуратуру Новосибирска.

Ранее прокурор заинтересовался элеваторской башней, которую завалили в Обь.

Прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение изучить ситуацию, проверить исполнение природоохранного законодательства при проведении строительных работ. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования.

По поручению прокурора региона на месте происшествия координирует работу прокурор Центрального района города Барнаула Руслан Усвят.

Проведение проверки надзорным органом продолжается.

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