Два сибиряка викинули ВИЧ-положительного собутыльника из окна из-за его статуса

Два жителя кузбасса выкинули приятеля из окна, потому что тот выпивал с ними из одной рюмки, не предупредив о своем ВИЧ-статусе, сообщает «Тайга.инфо».

В марте 2020 года мужчины выпивали в квартире их 42-летнего приятеля. Хозяин квартиры рассказал гостям, что освободился из исправительной колонии с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

«Мужчины предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки, — уточнили в Следственном комитете. — Они стали избивать его руками, а затем один из них предложил сбросить потерпевшего с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже».

Мужчину сбросили вниз, он погиб на месте. Его гости сбежали.

Подозреваемые — постояльцы реабилитационного центра без определенного места жительства. Со следствием изначально они сотрудничали, однако на окончательной стадии предварительного следствия заявили, что преступление совершил только один из них.

ВИЧ CCO

Обвиняемые в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), заявили о рассмотрении дела судом присяжных. Коллегия признала их виновными. Суд приговорил мужчин к 16 и 15 годам колонии строгого режима. Удовлетворены гражданские иски на 150 тыс. рублей.

Напомним, что инфицироваться ВИЧ, пользуясь общей посудой, нельзя.