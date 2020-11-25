Два случая за неделю: еще один пациент ковидного госпиталя в Новосибирске покончил с собой

Предположительно, он покончил с собой.
«Да, такой случай был, в ГКБ № 25. Полиция устанавливает все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
При этом в полиции и в Следственном комитете по Новосибирской области заявили, что информация об этом случае не поступала.
Тело 42-летнего мужчины обнаружили в палате ковидного госпиталя, пишет «КП-Новосибирск». У него был подтвержден диагноз COVID-19.
Меньше недели назад, 20 ноября, в Новосибирске произошел подобный случай. Пациент этой же больницы был обнаружен под окнами. Мужчина скончался от полученных травм.