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Происшествия

Два смелых жителя Алтая пойдут под суд за унижение полицейских

Два жителя Алтайского края предстанут перед судом за оскорбление полицейских, сообщает территориальное управление Следственного комитета РФ.

Полиция.
Полиция.
бийск.22.мвд.рф

Инцидент произошел в конце прошлого года в наукограде Бийске.

Два местных жителя были доставлены в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения. На них начали составлять протоколы об административном правонарушении.

Однако подвыпившие бийчане настолько осмелели, что стали ругаться и оскорблять полицейских. За грубую нецензурную брань в отношении должностных лиц они были отданы под суд «за унижение чести и достоинства».

Острословы раскаялись, но не избежали наказания. Им грозит уголовная ответственность по статье 319 Уголовного Кодекса РФ (оскорбление представителя власти).

Любителям нецензурной словесности грозит штраф до 40 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.

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