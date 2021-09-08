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Происшествия

Два водителя мгновенно погибли в ДТП на Алтае

7 сентября в Республике Алтай произошли две аварии, в которых погибли два водителя и пострадал один пассажир.

Смертельные ДТП на Алтае.
Смертельные ДТП на Алтае.
04.мвд.рф

Около 22:03 в Усть-Канском районе на 169 км автодороги «Солонешное-Усть-Кан» с управлением не справился 65-летний водитель Lada Largus. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

Смертельные ДТП на Алтае.
Смертельные ДТП на Алтае.
04.мвд.рф

Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Второе ДТП произошло в 23:40 часов в Шебалинском районе на 503 км Чуйского тракта. Погиб водитель MAN TGА, 42-летний житель Горно-Алтайска. Он также не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика с углем.

Смертельные ДТП на Алтае.
Смертельные ДТП на Алтае.
04.мвд.рф

С травмами госпитализировали 36-летнего пассажира большегруза.

По данным фактам ДТП проводятся проверки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

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