6 июля
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Происшествия

Два сотрудника Ozon умерли от вспышки менингита в российском городе

На складе Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции. Два сотрудника умерли, сообщает E1.ru.

Свечи.
Свечи.
СС0

Вспышка страшной болезни произошла в распределительном центре маркетплейса. Все заболевшие екатеринбуржцы работали именно там.

Сначала в СМИ появилась информация о смерти 21-летнего молодого человека, а позже скончался 46-летний мужчина. Это подтвердил региональный минздрав.

Причину еще выясняют, однако в соцсетях пишут, что инфекция развивалась очень быстро. Первый пациент скончался на следующий день после поступления в больницу.

Второй умер в день госпитализации. Семь работников склада находятся в медучреждениях под наблюдением врачей. Маркетплейс ситуацию комментировать отказался.

Ранее altapress.ru рассказывал, можно ли заразиться инфекцией через посылку.

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